اشتراطات البناء تخضع للتعديل بالقانون الجديد.. السماح بارتفاعات وفق ضوابط

بعد إرسال الحكومة مشروع قانون البناء الجديد إلى السلطة التشريعية للمناقشة حيث وصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وحظى بمناقشات داخل لجنة الإسكان تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفترة المقبلة وبعدها يطرح للمناقشة فى مجلس النواب، ومن المقرر تضمين اشتراطات البناء في القانون الجديد وإجراء بعض التعديلات عليها بضوابط محددة.

ضبط منظومة العمران

وأشار مصدر لـ«الوطن» إلى أن اشتراطات البناء الجديدة صدرت من قبل للتطبيق على المدن لضبط منظومة العمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي ومنع ظهور عشوائيات مرة أخرى، وسيتم إجراء تعديل بسيط على اشتراطات البناء وضمها ضمن بنود قانون البناء الجديد الجاري مناقشته ليخرج بصورة مناسبة تواكب التطورات وتحافظ على منظومة العمران دون أي تشوهات، لافتا إلى أن قانون البناء الموحد القائم حاليا مر عليه نحو 14 عاما ولا يواكب التطورات والمستجدات الراهنة حيث يتم العمل على ضبط العمران ومنع أي تكدسات سكانية والحد من الضغط على المرافق والخدمات، ويتضمن مشروع قانون البناء الجديد السماح بارتفاعات للمبنى وفق ضوابط.

قانون البناء الموحد يطبق في القرى

وفيما يتعلق بقانون البناء الموحد فهو يطبق على القرى للحصول على ترخيص البناء، وعلى أي مواطن يرغب في الحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني للقرى عليه التوجه للوحدة المحلية لتقديم طلب ترخيص إذا كانت أرض فضاء، أما المدن والأحياء تخضع لاشتراطات البناء والارتفاعات فيها محددة حيث أقصى ارتفاع للبناء أرضي وأربع طوابق باستثناء المشروعات الحكومية وذات النفع العام، وأي مواطن يرغب في الحصول على رخصة بناء داخل المدن عليه اتباع خطوات الترخيص من تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي بالحي وبعدها يتم إرسال الطلب متضمن الأوراق المطلوبة إلى اللجان المختصة بعيدا عن المحليات لإقرار الرخصة من عدمه، ويقوم صاحب الشأن بالتعاقد مع مكتب هندسي أو مهندس معتمد لتولى الإجراءات والرسومات وخطوات تنفيذ الرخصة.