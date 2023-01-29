غرامة 50 ألف جنيه عقوبة عدم تطبيق اشتراطات تأمين المباني في قانون البناء

حرص قانون البناء، على تحديد عدد من الضمانات للحفاظ على سلامة المباني، إذ أن الالتزام بتلك الشروط والضوابط التي حددها القانون من شأنه الحفاظ على سلامة المواطنين من المخاطر المختلفة التي قد تلحق بالمباني.

ضمانات حماية المباني في قانون البناء

وقال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، لـ «الوطن»، إن من أهم ضمانات حماية المباني في قانون البناء، توفير اشتراطات التأمين ضد الحرائق بمختلف مسببتها، إضافة إلى الالتزام بعدد المصاعد في المبنى، بحيث يتوافق عددها مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات الموجودة به، وذلك وفقا للمادتين 49 و50 من قانون البناء.

وأوضح «الحديدي»، أنه حال الإخلال بتوفير واحدة من تلك الاشتراطات، يعرض المواطن نفسه لعقوبات قانونية، وفق ما ورد في المادة 105 من قانون البناء، وهي عقوبة الحبس إضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كما أنه يحكم بتصحيح تلك الأخطاء في البناء على نفقة المخالف.

عقوبة مخالفة اشتراطات تأمين المباني في قانون البناء

وأوضح أن نص المادة رقم 105 من قانون البناء: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (49 و50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف».

وأشار إلى أنه ورد في نفس المادة، أن المخالف يتعرض إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، حال أدت المخالفات إلى وفاة شخص أو أكثر بسبب إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة.