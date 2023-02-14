حملة لمواجهة مخالفات البناء في عدة أحياء بالقاهرة (صور)

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا بجهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، للتصدى لكافة مخالفات البناء، وعودة الانضباط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتابعت جهود حي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحى، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، إذ تم إزالة سور مخالف بعقار في شارع الإخشيد بمصر القديمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في ضوء التعامل الفوري مع كل أشكال التعديات التي يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حسم وعدم تهاون.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بإشراف اللواء مجدى عبد المتعال، رئيس حى البساتين، بإيقاف أعمال مخالفة بالشطر الخامس بالمعادى الجديدة، ومصادرة كمية من حديد التسليح وإيداعهم بمخزن الحي، وتكليف منطقة إسكان الحى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد، أعمال بناء مخالف على مبان قديمة بسطح عقار في شارع الشهيد حمدي جوده من شارع الفيوم، كما تم ايقاف أعمال تشطيبات داخلية بالدور الأرضي وتحويل من سكني إلي تجاري بشارع مخيمرإلى جانب إيقاف أعمال تشوين مواد بناء أعلى سطح عقار بشارع الاكحل .

في سياق متصل، أوقفت الأجهزة التنفيذية في حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، أعمال مخالفة وإزالتها في المهد حيث تم إزالة باب حديد مخالف فوق سطح العقار لمنع صعود السكان إلى سطح العقار بالمخالفة للقانون، في الشارع الغربي بمنطقة الفردوس بحلوان، وإيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة المساكن الاقتصادية بجوار مسجد السلام متفرع من شارع حفني أبو جبل بحلوان، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، مع الرصد الدائم لأي مخالفات، والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو يقدم من شكاوى أو بلاغات، تسبب معاناة المواطن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

قاعدة بيانات لرصد مخالفات البناء

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لإزالة المخالفات ومتابعتها باستمرار، من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء عبر أعمال الرصد المختلفة أولا بأول، لتواكب الأهداف التي وضعتها المنطقة الجنوبية، لرصد كل شبر بشكل دقيق والتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين بأحياء المنطقة الجنوبية.

خطة زمنية لمواجهة المخالفات

كما شددت على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأحياء أثناء أعمال التنفيذ مع إعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.