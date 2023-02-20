تفاصيل أعمال تطوير مواني البحر الأحمر والسخنة وشرق بورسعيد

كشف تقرير رسمي، عن التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير مواني البحر الأحمر وميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد، موضحاً أنه تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 2.05 مليار جنيه في مواني البحر الأحمر، وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.

ترصد الوطن في السطور التالية أعمال تطوير مواني البحر الأحمر

- تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملاين جنيه.

- تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.

- إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.

- بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 780 مليون جنيه ومن أهمها:

- إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه.

- إنشاء مخزن بمنطقة المشون بمنياء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه.

- إنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه.

- تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.

ميناء شرق بورسعيد

- تم الانتهاء من إنشاء 5 كيلومتر أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليار جنيه.

- يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة - بورسعيد للميناء.

ميناء السخنة

- جاري استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطول 12 كيلومتر وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالمنياء.