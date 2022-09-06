إحباط محاولة تهريب بندقية خرطوش وتلسكوب في ميناء الغردقة البحري

تمكن رجال جمارك ميناء الغردقة البحري من ضبط محاولة تهريب «بندقية خرطوش مفككة وتلسكوب و2 منظار وكمية من الطلقات»، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم «394 لسنة 1954» وقانون الاتصالات رقم «10 لسنة 2003» وقانون الجمارك رقم «207 لسنة 2020» وقانون الاستيراد والتصدير.

إنهاء تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي

البداية أثناء إجراءات إنهاء تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي على العبارة القاهرة، تم الاشتباه في أحد الركاب المصريين بساحة تفتيش السيارات التريبتك.

ضبط بندقية وتلسكوب و٢ مناظر

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود «بندقية خرطوش مفككة، وتلسكوب يتم تركيبه على البندقية، و٢ مناظر و٩٧٠ طلقة خرطوش مخبأة بجانب موتور السيارة التريبتك».

قرر عبدالعال نعمان أبو زيد مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 6 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.