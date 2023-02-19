تكريم الفنان هاني رمزي في ليتوانيا مارس المقبل

يستعد الفنان هاني رمزي، للسفر إلى دولة ليتوانيا، للتكريم ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في ليتوانيا، حيث أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع دولة ليتوانيا، خاصة في المجال الثقافي والفني والسياحي والرياضي على حسب بيان من الأسبوع الثقافي المصري الليتواني.

هاني رمزي يكرم في دولة ليتوانيا

ليتوانيا تتميز بثقافات متنوعة من موسيقى وفنون شعبية خاصة بها، موضحا أن ليتوانيا تضم العديد من الإمكان الجذابة وخاصة في التصوير لما يمزها عن بعض الدول الأخرى.

يذكر أن الأسبوع الثقافي المصري يضم عروضا مسرحية وفنية فلكلور مثلا التنورة وعروض راقصة، وأيضا وعروض الشوارع وعروض التحطيب.

ويعد الفنان هاني رمزي من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، ولد في الإسكندرية، ولكن عاش فترة الدراسة في بني مزار، محافظة المنيا، درس في كلية التجارة جامعة القاهرة ثم انضم إلى معهد الفنون المسرحية.

الأسبوع الثقافي المصري يضم عروضا مسرحية

بداية رمزي كانت مع وحيد سيف في مسرحية «أنا عايزة مليونير»، تأليف الكاتب المسرحي يسري الإبياري، وبعدها شارك محمد صبحي في مسرحية «تخاريف» و«وجهة نظر»، كما شارك في عدد من الأدوار، ومن ثم قام ببطولة مجموعة من الأفلام.