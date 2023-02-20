جداول امتحانات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بأسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
08:54 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
أرشيفية
أعلنت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات شهر فبراير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتي تنطلق يوم 6 مارس المقبل خلال حصص اليوم الدراسي.
جداول الصفين الرابع والخامس الابتدائي
- يوم الاثنين 6 مارس.. امتحان اللغة العربية خلال الحصة الثانية، وامتحان التربية الدينية خلال الحصة الخامسة.
- يوم الثلاثاء 7 مارس.. امتحان مادة العلوم خلال الحصة الثانية، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال الحصة الخامسة.
- يوم الأربعاء 8 مارس.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الحصة الثانية، وامتحان تكنولوجيا المعلومات خلال الحصة الخامسة.
- يوم الخميس 9 مارس.. امتحان مادة الرياضيات خلال الحصة الثانية، وامتحان المهارات المهنية خلال الحصة الخامسة.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
- يوم الاثنين 6 مارس.. امتحان مادة اللغة العربية خلال الحصة الثانية وامتحان مادة التربية الدينية خلال الحصة الخامسة
- يوم الثلاثاء 7 مارس.. امتحان الدراسات الاجتماعية خلال الحصة الثانية، وامتحان مادة الرياضيات خلال الحصة الخامسة.
- يوم الأربعاء 8 مارس.. امتحان مادة العلوم خلال الحصة الثانية، وامتحان مادة اللغة الانجليزية خلال الحصة الخامسة.