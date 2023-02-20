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جداول امتحانات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
08:54 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات شهر فبراير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتي تنطلق يوم 6 مارس المقبل خلال حصص اليوم الدراسي. 

جداول الصفين الرابع والخامس الابتدائي 

- يوم الاثنين 6 مارس.. امتحان اللغة العربية خلال الحصة الثانية، وامتحان التربية الدينية خلال الحصة الخامسة.  

- يوم الثلاثاء 7 مارس.. امتحان مادة العلوم خلال الحصة الثانية، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال الحصة الخامسة. 

- يوم الأربعاء 8 مارس.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الحصة الثانية، وامتحان تكنولوجيا المعلومات خلال الحصة الخامسة.  

- يوم الخميس 9 مارس.. امتحان مادة الرياضيات خلال الحصة الثانية، وامتحان المهارات المهنية خلال الحصة الخامسة. 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 

- يوم الاثنين 6 مارس.. امتحان مادة  اللغة العربية خلال الحصة الثانية  وامتحان مادة التربية الدينية خلال الحصة الخامسة 

- يوم الثلاثاء 7 مارس.. امتحان الدراسات الاجتماعية خلال الحصة الثانية، وامتحان مادة الرياضيات خلال الحصة الخامسة. 

- يوم الأربعاء 8 مارس.. امتحان مادة العلوم خلال الحصة الثانية، وامتحان مادة اللغة الانجليزية خلال الحصة الخامسة.

 

 

 

 

 

 

 

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