كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

شهدت شبه الجزيرة الكورية، خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات متسارعة من عمليات إطلاق «بيونج يانج» لصواريخ من بينها صاروخ «هواسونج 15» الباليستي العابر للقارات باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، فيما أطلت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، مرتين خلال يومين من خلال تحذيرات ضد الجارة الجنوبية والولايات المتحدة على خلفية مناروات تدريبة مشتركة بين «سول» و«واشنطن».

واليوم الاثنين، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن «بيونج يانج»، أطلقت صاروخين باليستين مجهولا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

وأمس الأحد، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إجراء «سول» و«واشنطن»، مناورات جوية مشتركة، شملت قاذقة استراتيجية أمريكية على الأقل من طراز «بي-1بي»، فيما حلقت مقاتلات الشبح «إف-35 إيه» خلال التدريبات، وطائرات «إف 15 كيه» النفاثة من الجنوب مع مقاتلات «إف 16» الأمريكية.

إطلاق صاروخ «هواسونج 15» في تدريب مفاجئ

وكانت «بيونج يانج»، أعلنت إطلاق صاروخ «هواسونج 15» الباليستي العابر للقارات في تدريب مفاجئ لضمان قوة الردع النووية لكوريا الشمالية فجر أمس السبت، وقالت وسائل العلام الكورية الشسمالية الرسمية، إن عملية الإطلاق جاءت من مطار دولي بالعاصمة، مضيفة إن الصاروخ قطع 989 كيلومترًا لمدة 4.015 ثانية.

وجاءت التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. وفي وقت سابق، أرسلت اليابان إشعارا حول استعداد «بيونج يانج» لإطلاق صواريخ باليستية إضافية.

«كيم جونج»: «بيونج يانج» تفحص بدقة تزايد الأصول الاستراتيجية الأمريكية

بدورها، قالت «كيم يو-جونج» نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم، الشقيقة الصغرى للزعيم «كيم جونج أون»، في بيان، إن استخدام المحيط الهادي كميدان رماية يتوقف على «واشنطن» مشيرة إلى أن «بيونج يانج» تفحص بدقة تزايد الأصول الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت «جونج»، إلى إدارك «بيونج يانج»، أن تحركات الأصول الأستراتيجية الأمريكية لضرب شبه الجزيرة الكورية أصبحت أكثر نشاطا، موضحة أن كوريا الشمالية، تدرس بعناية تأثير التحركات على أمن البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وكانت «كيم يو-جونج»، قالت في وقت سابق، في بيان، إن «بيونج يانج» ستتخذ ردا قويا وساحقا على أي أعمال عدائية ضد بلادها.