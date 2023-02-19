كوريا الشمالية تطلق صاروخ «هواسونج 15» الباليستي العابر للقارات

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخ «هواسونج 15» الباليستي العابر للقارات، أمس السبت، وقالت وسائل إعلام رسمية، إن الصاروخ حلق مسافة 989 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت سابق، إن «بيونج يانج» أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، في ثاني إطلاق من نوعه في 2023.

وأوضحت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة «سونان» في عاصمة الشمال «بيونج يانج» في غضون الساعة 5:22 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي وطار الصاروخ حوالي 900 كيلومتر بزاوية مرتفعة، مضيفة أن جيش بلادها يحافظ على وضع استعداد دفاعي قوي بالتعاون الوثيق مع «واشنطن»

كوريا الجنوبية: إطلاق الشمال للصاروخ عمل استفزازي

وأشارت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، في رسالة نصية للصحفيين، إلى أن إطلاق الجارة الشمالية، للصاروخ الباليستي بعيد المدى عمل استفزازي كبير يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة ولكن أيضا في المجتمع الدولي.

إطلاق كوريا الشمالية 70 صاروخا باليستيا على الأقل في 2022

وفي عام 2022، أطلقت كوريا الشمالية، 70 صاروخا باليستيا على الأقل، بينها 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ووصفت «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إطلاق «بيونج يانج» للصاروخ بالانتهاك الواضح لقرارات «مجلس الأمن الدولي»، وحثت كوريا الشمالية على الكف على الفور عن مثل هذه الأعمال الاستفزازية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه يبدو أن الصاروخ الكوري الشمالي، سقط غرب «هوكايدو» داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.