كوريا الشمالية تكشف سر إطلاق «هواسونج 15» الصاروخ العابر للقارات

كشفت كوريا الشمالية، اليوم، عن السبب المفاجئ وراء قرار اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، «هواسونج 15»، أمس، موضحة أنّ الإطلاق جاء عقب يوم من تحذير بيونج يانج من أنها ستقوم بـ«رد قوي ومتواصل بشكل غير مسبوق» على المناورات والتدريبات العسكرية التي ستجريها «واشنطن» و«سيول»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

هجوم لا يقاوم

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنّ التدريبات المفاجئة على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، تعد دليلًا فعليًا على الجهود المنظمة التي تبذلها القوة النووية الاستراتيجية لبلادنا لتحويل قدرتها على الهجوم النووي المضاد القاتل على القوات المعادية إلى هجوم لا يقاوم.

انتقادات للولايات المتحدة ومجلس الأمن

وفي بيان منفصل اليوم الأحد، انتقدت كيم يو جونج، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، والشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون، الولايات المتحدة لمحاولتها تحويل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ما وصفته بـ«أداة لسياستها العدائية الشائنة» تجاه بيونج يانج، وقالت: «احذر أننا سنراقب كل حركة للعدو ونتخذ رد فعل مناظر وقوي للغاية وساحق ضد كل خطوة معادية لنا»، حسبما نقلت قتاة «سي جي تي إن» الصينية.

وأضاف بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنّ الصاروخ «هواسوسونج - 15» أطلق أمس، قطع نحو 989 كيلومترًا خلال 68 دقيقة وصف تقريبا، وبلغ أقصى ارتفاع له 5768 كيلومترًا قبل أن يصل بدقة إلى منطقة محددة مسبقًا في المياه المفتوحة، تم اختبار الصاروخ لأول مرة في عام 2017.

وقالت الوكالة إن الإطلاق ، الذي تابعه المكتب العام للصواريخ ، تم بناء على أمر احتياطي للقتال الناري في حالات الطوارئ، صدر عند الفجر، تلاه أمر مكتوب من كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية.