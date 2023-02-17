عاجل.. كوريا الشمالية تحذر من مناورات أمريكية حول جارتها الجنوبية

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من المضي قدما في مناورات مقررة بينهما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بيونج يانج»: «مجلس الأمن» يراوغ بشكل غير معقول مع كوريا الشمالية

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الواقع، أظهر بوضوح أن «واشنطن» و«سول» هما الجانيان الرئيسيان اللذان يعملان عمدا على تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وأضافت الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، أن «مجلس الأمن الدولي» يقف مكتوف الأيدي رغم المحاولات الأمريكية تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة إطلاق نار بهدف التدرب على الحرب، مشيرة إلى أن المجلس يراوغ بشكل غير معقول مع «بيونج يانج».

خارجية كوريا الشمالية: نحافظ على الصبر وضبط النفس

وأوضحت الوزارة الكورية الشمالية، أن بلادها تحافظ على الصبر وضبط النفس من أجل تخفيف التوترات في شبه الجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الخميس، قال مسؤولون، إن وزارة الدفاع في «سول» أشارت إلى النظام الكوري الشمالي والجيش الكوري الشمالي على أنهما عدو في تقريرها الدفاعي الجديد في أول وصف من نوعه منذ 6 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال «كيم سونج-كيوم»، أصدر امس الأول الأربعاء،خلال تفقده لإحدى وحدات مشاة البحرية في جزيرة «بينج نيونج» شمال غرب البلاد تعليمات إلى القوات والجنود باكتساب القدرات التي تتيح توجيه عقاب ساحق لقوات العدو.