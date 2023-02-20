زوجان يحولان سيارة قديمة إلى منزل متنقل.. «عايشين حياتهم سفر ورحلات»

حوّل زوجان أستراليان «باولي وكلارا» شاحنة «كوكا كولا قديمة» إلى منزل متنقل، ليعيشا حياتهما بالسفر والترحال، وهي سيارة من نوع Isuzu 2005 بـ 17500 دولار أسترالي، عام 2021، واستغرق تحويلها إلى منزل «الأحلام» ما يقرب من 11 شهرًا.

وضع الثنائي خططًا للشروع في رحلة برية لا تنتهي، وشرعا في تحويل السيارة إلى منزل صالح للعيش فيه بعد انتهاء أعمالهما الرسمية، إذ يعمل «باولي» في التجارة بينما تعمل كلارا ممرضة، وفي هذا الوقت كانا يعيشان في منزل مشترك مع الأصدقاء، ويعملان في وظائفهما العادية، بحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

جولات لاكتشاف أستراليا

انطلق الزوجان «باولي»، 32 عامًا و«كلارا» 27 عامًا، في سياراتهما الخاصة، الشهر الماضي لعمل جولات لاكتشاف أستراليا، وتحتوى السيارة على كل ما يحتاجان إليه في حياتهمت اليومية العادية، من أماكن للنوم والراحة والمطبخ والحمام، وعاش الزوجان في السيارة لمدة عام ثم انطلقا في مغامرات لاكتشاف أستراليا بدءًا من الحدود الفيكتورية إلى أن قطعا 2000 كيلومتر في رحلتهم في شمال نيو ساوث ويلز.

المنزل المتحرك يعمل بالطاقة الشمسية

يعمل المنزل بالبطاريات الشمسية وبطاريات الدورة العميقة بحيث لا تحتاج إلى توصيلها بأي طاقة، ولتوفير النقفات، تقف الشاحنة في مواقع مجانية، فضلًا عن طهيهما الطعام بأنفسهما وممارسة أنشطة مجانية مثل ركوب الأمواج والسباحة والمشي لمسافات طويلة والتجديف على الألواح خلال النهار، ورغم أن الزوجين لديهما بعض المدخرات، إلا أنهم يعملان عبر الإنترنت لتوفير مصدر دخل.