3 طائرات إماراتية تصل إلى مطاري دمشق واللاذقية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا

وصلت 3 طائرات إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال بسوريا، اليوم، إلى مطاري اللاذقية ودمشق.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية «سانا»، وصول الطائرة الأولى إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 27,7 طن من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال، كما وصلت الطائرة الثانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها 86 طنا و380 كيلوجراما من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والأغطية للمتضررين من الزلزال.

طائرة مساعدات إماراتية ثالثة وصلت إلى مطار دمشق

وأضافت أنّ هناك طائرة مساعدات إماراتية ثالثة وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم تحمل مواد إغاثية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأشارت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة إيمان شنقيطي، إلى أنّ الطائرة الثالثة تحمل 33 طنا من المواد الطبية الإسعافية، وفي بداية الاستجابة لكارثة الزلزال كانت المساعدات تركز على الأجهزة والأدوات التي تستعمل في العمليات بالمشافي، وحاليا يتركز الاهتمام على توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية ومستلزمات المشافي والمراكز الصحية ومراكز الإيواء.

الصحة العالمية ترسل مواد إغاثية لسوريا

وقالت: «من المهم أن نذكر أنّ النظام الصحي في سوريا يعاني منذ 12 عاما، والزلزال الذي حدث كان آخر حادث، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان له تأثير كبير على إمكانية توفير الرعاية الصحية».

وناشدت الدكتورة إيمان شنقيطي، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الجميع لتضافر الجهود لدعم النظام الصحي في سوريا، حتى يكون قويا لمواجهة أي صعوبات في المستقبل.