17 هزة أرضية تضرب عدة مناطق تركية خلال الساعات الـ6 الأولى اليوم

ضربت 17 هزة أرضية عدة مناطق في تركيا بينها وسط وشرق البلاد خلال الساعات الـ6 الأولى من اليوم الاثنين، وفقا لما أظهرته بيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني.

وتراوحت قوة الهزات التي ضربت تركيا ما بين 3.1 و4.7 درجة على مقياس ريختر.

وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية، المعروفة باسم «آفاد»،أعلنت في وقت سابق على لسان رئيسها يونس سيزر، وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب زلزال 6 فبراير المدمر،

وجاءت الهزات الارتدادية التي تشهدها تركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، الذي أسفر عن مصرع إلى 41 ألفا و20 ضحية في 10 مقاطعات متضررة من الكارثة، وفقا لما اعلنته السلطات التركية.

وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية، اعلنت في وقت سابق، منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة لأكثر من 682 ألف مواطن، مع استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

وزير الخارجية الأمريكي: إعادة الإعمار ستستغرق جهوداً جبارة

وأمس الأحد، قام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بجولة على متن مروحية لتفقد الأضرار في واحدة من أكثر الولايات التركية تضرراً جراء الزلزال،، مشيرا، إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق جهوداً جبارة .

وأعلنت الولايات المتحدة على لسان بلينكن، تخصيص «واشنطن» 100 مليون دولار كمساعدات موجهة للمنظمات غير الحكومية العاملة في تركيا وسوريا، مضيفا إن المساعدات الإنسانية ستصل إلى 185 مليون دولار.

موسكؤ: 100 طن من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال بسوريا

وبلغ حجم المساعدات التي تم جمعها في روسيا، والمتوجهة إلى إلى تركيا، 200 طن، وفقا لما أعلنه سفير «أنقرة» لدى موسكو، محمد سامسار في تصريحات صحفية.

من جانبه، قال نائب رئيس «مركز المصالحة الروسي» في سوريا، الأدميرال أوليج جورينوف، إن «موسكو» قدمت خلال يوم واحد 100 طن من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا التي تعرضت في 6 فبراير الجاري لزلزالا في شمال البلاد، ليصل الإجمالي 389.8 طن، مشيرا إلى تلقى 224 شخصا مساعدة منذ 17 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارةي الروسية.