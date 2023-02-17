تفاصيل زلزال سوريا ولبنان.. انهيار مبنى في ريف حلب ووجود عالقين تحت الأنقاض

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزال قوي ضرب تركيا وشعر به سكان مناطق في لبنان وسوريا، بقوة 5.1 درجة علي مقياس ريختر، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

زلزال سوريا ولبنان وتركيا

وأضافت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزال سوريا ولبنان وتركيا شعر بها سكان في العديد في المحافظات وذلك منذ دقائق معدودة.

وأشارة إدارة الكوارث إلى أن زلزال سوريا ولبنان وتركيا، تسبب في انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال مع وجود عالقين تحت الأنقاض، وفي نفس السياق، وأعلن المركز الأورومتوسطي للزلازل، أن أيضا هزة أرضية ضربت وسط تركيا بدرجة 4.7 درجة علي مقياس ريختر.

4300 هزة ارتدادية في سوريا ولبنان وتركيا

شهدت تركيا اليوم، 4 هزات ارتدادية في شرق ووسط تركيا، وتتراوح شدتها بين 3 و3.8 درجة على مقياس ريختر، ويذكر أن عدد الهزات الارتدادية عقب زلزال شرق المتوسط المدمر وصلت إلى أكثر من 4300 هزة ارتدادية منذ يوميها الأول.

آخر تطورات زلزال شرق المتوسط

وفي آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر، وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 42 ألفاً وإصابة أكثر من 108 في سوريا وتركيا، وإجلاء أكثر من 216 ألف شخص من سكان المناطق المنكوبة في تركيا إلى ولايات أخرى في تركيا.

وبحسب التقارير، يعد زلزال تركيا الأعنف والأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، كما جرى تصنيفه أنه من أكثر 5 زلازل فتكا في القرن الحادي والعشرين نتيجة لعدد الضحايا وعدد الإصابات وانهيار آلاف من المباني والمنازل السكنية، وانهيار محطات توليد الكهرباء والغاز.