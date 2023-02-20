أصعب 3 مواقف في حياة جمال إسماعيل بذكرى ميلاده.. «استقال من التربية والتعليم»

يُعد الفنان جمال إسماعيل، واحدا من أبرز الفنانين الذين نالوا محبة قطاع كبير من الجمهور، على مدار مشواره الفني، كونه قدّم أعمالًا على مستوى السينما والتليفزيون والمسرح، حظيث بثقتهم، إذ كان ينتقي الأعمال التي يُشارك فيها، مغلبا احترام جمهوره وجعله في المرتبة الأولى.

وفي ذكرى ميلاده التي تحل اليوم الاثنين، كشفت زينب جمال، ابنة الفنان جمال إسماعيل، لـ«الوطن»، العديد من الأسرار الخاصة بحياته، لاسيما أصعب المواقف الذي تعرض لها، ونستعرضها في السطور التالية.

استقالته من وزارة التعليم

- يُعتبر أحد أبرز الصعوبات بالنسبة لـ جمال إسماعيل، عندما تقدم باستقالته من وزارة التربية والتعليم، حيث كان متزوجًا آنذاك، وُرزق بعدها بمولودة، «لم يكن يعلم ماذا سيفعل خصوصًا وأنه صار عليه التزامات مادية ومسؤوليات رغم استقالته».

- من أصعب المواقف أيضًا، عندما توفيت والدته، حيث كان مُشاركًا في بطولة عرض مسرحي آنذاك، لذلك لم يأخذ مساحته الكافية في وداع والدته والحزن عليها، «لم يستطع طبعًا الاعتذار وأكمل المسرحية».

أصيب في قدمه قبل لحظات من مواجهة الجمهور

- في آخر عمل مسرحي شارك فيه قبل وفاته، أصيب في قدمه إصابة شديدة، لكنه تحامل على نفسه وقدّم العرض رغم صعوبة الحركة، متابعة «وهو داخل المسرح دخل في كعبه مسمار كبير، وطبعًا آلمه ألم شديد ولم يستطع التوقف وأكمل المشهد رغم ما أصابه».