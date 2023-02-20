معلومات عن جمال إسماعيل بذكرى ميلاده.. أوصى بدفنه قرب مقام السيدة نفيسة

شخصية هادئة أجاد تجسيد دور الأب، كان الالتزام والجدية عنوانه جسدها في 140 عملاً فنيا في السينما والدراما، معتبرا الفن رسالة سامية وقوة مؤثرة في المجتمع، لترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة، إنه الفنان جمال إسماعيل الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.

إلى أجانب أعماله الدرامية شارك الفنان جمال إسماعيل في عده أفلام كارتوني لديزني وقدَّم بصوته دور القزم «غضبان» في النسخة العربية من فيلم «سنو وايت والأقزام السبعة»، الذي يعد أول عمل مدبلج للشركة إلى اللغة العربية، وجسد أيضا دور «الشرير» المصاب بعُقدة معاقبة جميع الألعاب، لظنه بأن صديقته تخلت عنه بعد اقتناء لعبة أخرى جديدة، ودور «المنقب» في فيلم بيكسار الشهير «حكاية لعبة 2».

وشارك أيضًا في مسلسل «قصص الأنبياء»، الذي صمم شخصياته بالصلصال يوسف محمود، وكان شكلا جديدا جذب أطفال التسعينيات والألفية الثالثة، لا سيما بعد اختفاء الدراما الدينية، وقبل وفاته في ديسمبر 2013، شارك في مسلسل «قصص الحيوان في القرآن» وأدى خلاله دور «كبير الحكماء» لكنه عاد ليقدّم عدة أدوارًا بمسلسل «قصص الإنسان في القرآن» عام 2012.

جوانب من حياة الفنان جمال إسماعيل

كان الفنان جمال إسماعيل قارئًا جيدًا للقرآن الكريم، وكان أبناءه يستمعون لصوته المميز، وقت تلاوته بالمنزل أو عندما كان يُصلي بهم إمامًا، وكان أيضًا خطه العربي مُميز، ومحبًا لمجالس العلم، ويداوم على حضور دروس الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان صديقًا للشيخ علي الجفري.

أوصى بدفنه بمدافن عائلة والدته القريبة من مقام السيدة نفيسة، فقد كان من مُريدي زيارة مسجد السيدة نفيسة ومُحبًا لجميع آل البيت، ورحل الفنان جميل إسماعيل في أواخر أيام تصوير مسلسل «مكان في القصر» ولم يشعر أحد بمرضه، وأهدى مخرج العمل المسلسل لروحه، وقد نفذت أسرته تلك الوصية بالفعل بدفنه قرب مقام السيدة نفيسة.