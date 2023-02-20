عماد الدين حسين لقناة القاهرة الإخبارية: «المتحدة» تستكمل منظومة الوعي بإطلاق «الوثائقية»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تستكمل منظومة الوعي للمشاهد العربي، بانطلاق قناة الوثائقية.

وأضاف عماد الدين، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشركة المتحدة تستكمل كل حلقاتها بانطلاق الوثائقية، حتى تقدم للمشاهد كل ألوان الطيف الإعلامي الشامل، من قنوات إخبارية، ووثائقية، وفنية ورياضية.

وتابع، أنّ الوعي هو المعركة الأكبر في العالم، ولا يكتمل الوعي إلا بوجود الجزء الوثائقي، مُشيرًا إلى أنّ المادة الوثائقية مطلوبة لجميع المشاهدين على اختلاف مستوياتهم.

وأوضح أنّ الشركة المتحدة ترسخ منهج التجرد والمصداقية في صناعة الوثائقيات، مُشيرًا إلى أنّ من حق المصريين أن يمتلكوا قناة وثائقية، تقدم روايتنا المصرية بكل ألوانها وتاريخها الممتد، مُوضحًا أنّ القناة الوثائقية المصرية لديها الكثير من القوة والتميز، ومصر تمتلك كنوزًا من المواد الخام والمواد الأرشيفية والأحداث والتاريخ.

وواصل أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض أعمالًا وثائقية بالمجان لأول مرة للمشاهد العربي.

واختتم عماد الدين حسين، أنّ إحدى المشكلات التي نعاني منها في صناعة الوعي، أنّ غالبية المادة الوثائقية العربية كانت مستوردة من الخارج.

وانطلق بث قناة الوثائقية، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، تحت شعار «القصة كاملة»، وتختص القناة الأحدث في قائمة قنوات الشركة المتحدة، بنقل مواد توثيقية حول العديد من الموضوعات والأشخاص والأحداث في مصر وخارجها.

وتقدم قناة الوثائقية، محتوى عملت على إنتاجه الشركة المتحدة، من خلال فريق عمل مُخصص لإنتاج المواد التوثيقية، وأخرى عالمية حصلت القناة على حق بثها، ستُعرض لأول مرة عبر شاشاتها.