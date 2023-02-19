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الإعلامية لبنى عسل: القناة الوثائقية نجاح جديد يضاف إلى الشركة المتحدة

كتب:

شريف سليمان
08:28 م | الأحد 19 فبراير 2023
القناة الوثائقية

القناة الوثائقية

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن القناة الوثائقية جديدة ومهمة، وتُضاف إلى رصيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يتبقى أقل من نصف ساعة على انطلاقها.

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «سنتابع انطلاق القناة بشكل رسمي، وسنكون على الهواء في بث مباشر لهذه القناة المحترمة والقوية».

انفراد مهم

وتابعت الإعلامية: «انطلاقة اليوم ستكون بانفراد مهم وقوي متصل بالملف الأكبر الذي تهتم به الدولة المصرية وتحاربه نيابة عن العالم، نتحدث عن الإرهاب، سيكون لدى القناة حوار حصري وانفراد تبدأ به انطلاقها».

تصريحات الدريني

وكان الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد صرح بأن القناة تعد رافدا معرفيا كبيرا للمصريين,

وأكد أن جداول عرض الأفلام وإعادتها ستذاع من وقت لآخر على شاشة القناة الوثائقية، وسيذاع الجزء الأول من حوار أمير داعش اليوم، والثاني يوم الثلاثاء المقبل، والثالث يوم الخميس في التاسعة مساء، وأول 8 دقائق سيظهر بث القناة على جميع قنوات المتحدة بشكل مشترك.

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