الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يهنئ الشركة المتحدة وقطاع الوثائقيات بالقناة الوثائقية

هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة وقطاع الوثائقيات في الشركة، على إطلاق القناة الوثائقية التي ننتظرها جميعا.

وقال خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»: «أنا سعيد لإنتاج فيلم وثائقي عن الأستاذ هيكل، ممكن أن نتقف مع بعض ما يكتب أو نختلف، لكن لا يمكن أن نختلف على قيمته كعلامة فارقة في الصحافة العربية».

هيكل والصحافة

وتابع: «هيكل هو الـDNA الذي جمعت فيه روافد المدرسة الصحفية المصرية بثلاثة روافد هي الصحافة الإنجليزية، ورافد مدرسة الشوام في الصحافة بعائلة تقلا، ورافد الصحفي الكبير محمد التابعي فكان الأستاذ محمد حسنين هيكل».

أفلام حاصلة على جوائز

تبدأ أول قناة وثائقية مصرية بثها الأحد المقبل في الثامنة مساء، إذ نجحت القناة في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.

وأوضحت قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأنّ هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.