رئيس قناة الوثائقية: مصر غنية بكوادرها وبمبدعيها

قال المخرج شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، إنه على مدار الخطة السنوية الأولى من إنتاج القناة يجري العمل على ملفات عديدة، وكل ما يطمح إليه المشاهد سيجده مقدماً في القناة.

مصر غنية بكوادرها وبمبدعيها

وأضاف «سعيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مصر غنية بكوادرها وبمبدعيها، ونوعية الفيلم تفرض على صناع العمل التكنيك المستخدم، ومن ثم قناة الوثائقية منفتحة على كل الخيارات التقنية والموضوعات.

وأشار إلى القناة ستقدم منتجا وثائقيا مشتبكا مع التاريخ والفن والرياضة والعلم والصناعة، والفيلم الوثائقي مشتبك مع كل هذه الروافد، متابعا: «حريصون منذ اليوم الأول في انطلاق القناة أن يتم الاستحواذ على أفلام وثائقية حصلت على جوائز دولية من مهرجانات كبيرة بحيث أن المنتج المقدم قيم، كما أن القناة تتوجه للمشاهد العربي والمصري، وجذب الجمهور الوثائقي وعينات أخرى من الجمهور».

منتج يليق بأول قناة وثائقية

ولفت إلى أن فكرة القناة الوثائقية كانت منذ عام 2018 بالتقاسم مع الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، متابعا: «نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية».

وتابع: «سنقدم جرعة وثائقية من إنتاج القناة والشركة المتحدة أو من خلال الأعمال خارج سور الشركة المتحدة وإضافة إلى أفلام عالمية حققت نجاحاً كبيراً في العالم.. وهناك أفلام من المملكة المتحدة من النمسا وسويسرا وحاصلة على جوائز تعرض لأول مرة في المجتمع العربي».