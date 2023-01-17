وزير التعليم يصدر قرارا بإعادة هيكلة قطاعات امتحانات التعليم الفني

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفني، بشأن إعادة هيكلة قطاعات امتحانات التعليم الفني من هذا العام 2023، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني، بشأن امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي، تجاري، زراعي، فندقي».

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بإبلاغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الفني وجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات التابعة بإعادة هيكلة القطاعات كالتالي:-

التعليم الصناعي

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية «نظام السنوات الثلاث»:

- قطاع القاهرة: لجنة النظام والمراقبة «أ»: تضم مدارس محافظات «القاهرة - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء».

- لجنة النظام والمراقبة «ب»: تضم مدارس محافظات «الجيزة» + التعليم والتدريب المزدوج «جميع المحافظات».

- لجنة النظام والمراقبة «ج»: تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية «جميع النوعيات».

- قطاع طنطا: يضم مدارس محافظات «المنوفية - القليوبية» قطاع الزقازيق: يضم مدارس محافظات الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط».

- قطاع قويستا: يضم مدارس محافظات «البحيرة - الغربية» قطاع دمياط: يضم مدارس محافظات «الشرقية - الدقهلية».

- قطاع دمنهور: يضم مدارس «محافظات كفر الشيخ - الإسكندرية مطروح».

- قطاع بني سويف يضم مدارس «محافظات والمنيا أسيوط الوادي الجديد - سوهاج» قطاع المنيا:

- لجنة النظام والمراقبة «أ» بالمنيا: يضم مدارس محافظات «الفيوم - بنى سويف» لجنة النظام والمراقبة «ب» بأسيوط: تضم مدارس محافظات وقنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان» دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية «نظام السنوات الثلاث إعداد المهني».

- قطاع القاهرة مركزي إعداد مهني «يشمل جميع المحافظات» دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية «نظام السنوات الخمس».

- قطاع القاهرة مركزي نظام السنوات الخمس «يشمل جميع المحافظات».

التعليم الزراعي

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية «نظام السنوات الثلاث » يتضمن:

- قطاع القاهرة: يضم مدارس محافظات «القاهرة - الجيزة - بني سويف - القليوبية - المتوفية - الشرقية - بورسعيد الإسماعيلية - السويس شمال سيناء - جنوب سيناء».

- قطاع طنطا: يضم مدارس محافظات «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - الدقهلية - دمياط - مطروح».

- قطاع المنيا: لجنة النظام والمراقبة «أ» بالمنيا: تضم مدارس محافظات «القيوم المنيا - أسيوط الوادي الجديد».

- لجنة النظام والمراقية «ب» بسوهاج: تضم مدارس محافظات «سوهاج قنا البحر الأحمر - الأقصر أسوان».

-الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية ونظام السنوات الخمس + دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث «الإعداد المهني + التعليم المزدوج».

- قطاع القاهرة مركزي لنظام السنوات الخمس + الإعداد المهني + التعليم والتدريب المزدوج «يشمل جميع المحافظات».

التعليم التجاري

دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية «نظام السنوات الثلاث»:

- قطاع القاهرة: يضم مدارس محافظات «القاهرة - الجيزة - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء قطاع طنطا يضم مدارس محافظات الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ.

- قطاع الزقازيق يضم مدارس محافظات «الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط».

- قطاع دمنهور: يضم مدارس محافظات «الإسكندرية - مطروح - البحيرة»

- قطاع المنيا: لجنة النظام والمراقبة «أ» بالمنيا: تضم مدارس «محافظات الفيوم - أسيوط - الوادي الجديد».

- لجنة النظام والمراقبة «ب» بالفيوم: تضم مدارس محافظات «المنيا - بني سويف».

- قطاع سوهاج بضم مدارس محافظات «سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان»

- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس» + دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث للتعليم المزدوج.

- قطاع القاهرة مركزي نظام السنوات الخمس + التعليم والتدريب المزدوج «يشمل جميع المحافظات».

التعليم الفندقي

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية «نظام السنوات الثلاث» + الإعداد المهني + التعليم المزدوج.

- قطاع القاهرة مركزي نظام السنوات الثلاث + الإعداد مهني + التعليم والتدريب المزدوج «يشمل جميع المحافظات» دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية «نظام السنوات الخمس»:

- قطاع القاهرة مركزي نظام السنوات الخمس «يشمل جميع المحافظات».