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«الحياة الآن».. مباشر: محطة رفع صرف صحي «الرواتب» في قنا مساحتها 1800 متر مربع

كتب:

يارا أشرف
12:15 م | الإثنين 20 فبراير 2023
المهندس محمود الراوي، مدير مشروع محطة رفع قرية الرواتب- أبوتشت

المهندس محمود الراوي، مدير مشروع محطة رفع قرية الرواتب- أبوتشت

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف صحي الرواتب ضمن مباردة «حياة كريمة» في أبو تشت من محافظة قنا.

وفي نفس الصدد، قال المهندس محمود الراوي، مدير مشروع محطة رفع قرية الرواتب- أبوتشت، إن مشروع محطة رفع صرف صحي الرواتب التابع لمباردة «حياة كريمة» يخدم قريتين هما «الرواتب، ونجع الصيادية»، إذ يتم تجميع مياه الصرف الصحي عن طريق شبكات انحدار، ومن ثم تقنية المياه في محطة المعالجة الرئيسية بمركز ومدينة «أبو تشت».

والجدير بالذكر أن محطة رفع صرف صحي «الرواتب» تقع على مساحة 1800 متر مربع، وتعمل بطاقة 24 متر مكعب في اليوم، وترتبط المحطة بـ19 كيلو متر خط انحدار لقرية الرواتب ونجع الصيادية.

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