«حياة كريمة» تطلق مبادرة «كرتونة الخير» قبل حلول رمضان لدعم المستحقين

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ناشدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الجميع بالتبرع والمشاركة لدعم الأسر المستحقة والأكثر احتياجا قبل بداية شهر الخير؛ للتخفيف عن كاهل هذه الأسر.

التبرع عبر الحساب البنكي للمؤسسة وفوري ورسائل sms

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة لدعم الأهالي والأسر المستحقة، عن طريق المشاركة في «كرتونة الخير»، وتقديمها للأسر المحتاجة قبل حلول شهر الخير، وذلك من خلال التبرع عبر الحساب البنكي للمؤسسة وفوري ورسائل sms، وكذلك عن طريق جميع فروع البريد المصري، بحسب ما نشرته «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

كرتونة الخير

ووجهت مؤسسة حياة كريمة رسالة للمتبرعين: «زكاتك في شهر الخير هتساعد ملايين في جميع المحافظات، وخليك فاكر الخير ممكن يبقى خيرين لو نزلت ووزعت معانا الكراتين بنفسك».

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.