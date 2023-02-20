توزيع 2400 بطانية وتنفيذ 81% من المشروعات ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

قامت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية، بتوزيع 2400 بطانية وكذلك توزيع 400 كرتونة مواد غذائية، في إطار المبادرات التي تنظمها حياة كريمة بالتعاون مع كافة الجهات في المنوفية، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

81 % نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المنوفية

كمان نجحت مبادرة حياة كريمة في المنوفية، في رفع معدلات مستوي تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفيذ في القري بمركزي الشهداء وأشمون حيث تم تنفيذ أكثر من 81% من المشروعات في المرحلة الأولي، ويتم تكثيف اجلهود لسرعة الإنتهاء من باقي المشروعات التي تصل نسب التنفيذ بعضها 95%، كما وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكاتف جميع الجهات التنفيذية في المحافظة لسرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء منها.

الانتهاء من تطوير قرية شما بعد تحويلها إلى نموذجية في المنوفية

وتضع مبادرة حياة كريمة في المنوفية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من 100% من مشروعات قرية شما بمركز أشمون والتي تم تحويلها إلي قرية نموذجية بعد إنشاء العديد من المشروعات فيها، ومن بين ذلك إنشاء مركز شباب شما علي أحدث النظم وبداخله مكتبة، وإنشاء مدارس وووحدة محلية جديدة ومجمع زراعي ومجمع خدمي.

كما تم تنفيذ مشروعات أخري في قرية شما بأشمون، مثل مجمع تنموي، وتبطين الترع في القرية، ورصف جميع شوارع القرية، لعد دعمها بشبكات كهرباء جديدة والصرف الصحي والغاز الطبيعي، فضلا عن تشجير القرية وإقامة أماكن للخروج بها، ما جعل القرية تعد من القري النموذجية التي يشيد بها الجميع علي مستوي مركز أشمون ومحافظة المنوفية.