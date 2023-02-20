«حياة كريمة» تستقبل متطوعيها الجدد من عدة محافظات

بدأت مؤسسة حياة كريمة في استقبال المتطوعين الجدد للعمل في مبادراتها، وذلك من قنا للفيوم للغربية حتى جنوب سيناء وأسوان، بحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنه منذ بدء استقبال المتطوعين الجدد، وصل لمقرات المؤسسة شباب من جميع الأعمار، جميعهم لديهم نفس الرغبة والحماس في التطوع وأداء واجبهم الانساني.

ونظرا لزيادة استقبال أعداد المتطوعين، استمرت المقابلات من الظهر ولبعد الساعة 11 ليلا، أمس الأحد، حيث تقدمت المؤسسة بالشكر للمتطوعين على حسن ثقتهم في الانضمام لمؤسسة حياة كريمة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

وتدشن مؤسسة حياة كريمة، عدد من المشروعات القومية والتنموية داخل القرى والمراكز التي تعاني ضعف الخدمات، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي بها.