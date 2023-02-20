أسعار الفاكهة في مصر اليوم.. البرتقال بـ5 والرمان بـ8 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، استقرارًا بسوق العبور وفق ما كشفه الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك بأسواق التجزئة، إذ تعُد محل اهتمام العديد من المواطنين، كونها من العناصر الغذائية المهمة التي تحتوي على البروتينات المفيدة لجسم الإنسان.

وتسعى «الوطن» على مدار الساعة، لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، حتى يتمكنوا من إجراء الخدمة بسهولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، كالتالي:

الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

برتقال سكري يتراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

يوسفي يتروح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.

التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

كنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.

برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.

كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.

الأناناس سعره 50 جنيهًا.

ليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.

تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.

تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية اليوم

وفي أسواق التجزئة، جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

بطيخ الكيلو 9.95 جنيه

كنتالوب 26.95 جنيه.

موز بلدي بسعر 16.95 جنيه.

موز مستورد 54.95 جنيه.

برتقال عصير 5.95 جنيه.

برتقال بسرة 8.95 جنيه.

تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.

تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

كيوي 34.95 جنيه.

جوافة 28.95 جنيه.

أناناس ذهبي 79.95 جنيه.