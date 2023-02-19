ضبط 73 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

مخالفات مرورية

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 72919 مخالفة مرورية متنوعة، منها ضبط 18591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و182 مخالفة سير بدون تراخيص.

كما تم ضبط 8 دراجات نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائي، و17 مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.