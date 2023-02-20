تفاصيل المبادرة الوطنية «دوي».. تدريب الفتيات على الحوار والمشاركة بالمجتمع

قالت إيزيس محمود، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة، إنّ «دوي» مبادرة وطنية تعمل على كل الجوانب الخاصة بتمكين الفتيات مثل الصحة، التعليم، القدرة على التعبير، والقدرة على التشارك في قضايا المجتمع، وذلك من خلال رحلة مدتها 3 أيام في دوائر حكي، حتى يعبرن عن ذواتهن وقضاياهن الخاصة.

تستهدف المبادرة الفتيات من 10 إلى 18 سنة

وأضافت مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «ندرب الفتيات على الكلام والحوار، لدينا حوار أديان، وتستهدف المبادرة الفتيات من 10 إلى 18 سنة، وهذه السن تمتع برهافة حس شديدة، وهناك تقلبات في الشخصية، وفي بعض الأحيان لا تدرك الأم كل هذه التغيرات، وبالتالي تكون لدينا فرصة في دوائر الحكي أن نضم الأمهات في بعض المراحل، وندير الحوار معهن من أجل فهم البنات وتشجيعهن على فهم النفس والثقة فيها وفهم المجتمع».

المبادرة تنطلق في جميع محافظات الجمهورية على مراحل

وتابعت مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة: «هذه المبادرة تنطلق في جميع محافظات الجمهورية على مراحل، عملنا في كل قرى الصعيد، وفي هذه المرحلة نعمل في 6 محافظات بالوجه البحري، ونستهدف المواطن المصري حتى يكون على قدر كافٍ من الوعي والحفاظ على منجزات الدولة والبرامج التنموية ونشارك في تنمية المجتمع تركيزا على الفتيات والنساء».