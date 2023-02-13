«القومي للمرأة» يكشف تفاصيل جهود الدولة للحد من العنف ضد السيدات

قالت الدكتورة داليا الأتربي عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس عندما يتعرض لظاهرة مثل ظاهرة العنف ضد المرأة يتناوله بما يتضمنه من أشكال متعددة، فيندرج تحت العنف ضد المرأة على سبيل المثال التهرب من التعليم أو حرمانها من حقها بالتعليم، والزواج المبكر والمغالاة في المهور وتكاليف الزواج، ومنعها من حقها بالميراث والتحرش والعنف من الأهل أو العنف من الأزواج.

تمكين المرأة إقتصاديًا يجعلها تتصدى للعنف الممارس عليها

وأضافت الأتربي في حوار على فضائية «dmc»، أنه عندما يتم تمكين المرأة اقتصاديا تكون لديها القدرة على التصدي لأشكال العنف التي يتم ممارستها ضدها، لافتة إلى أن المجلس يقوم على دعم المرأة اقتصاديًا، ودعم السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم بالمعارض.

دعاوى قضائية دون أجر لحصول المرأة على حقوقها

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس القومي للمرأة يوفر خط للشكاوى 15115، ويتمتع بالسرية التامة، مشيرة إلى أن المجلس يتيح للمرأة رفع قضيتين دون أجر للتصدي لعنف ضد المرأة، إذ يقوم العديد من المحامين من المتطوعين برفع الدعاوي لحصول المرأة على حقوقها، منوهة إلى التعاون مع كلية الطب جامعة المنصورة لإنشاء وحدة المرأة الآمنة، والتي تختص بعلاج المرأة التي تتعرض للتحرش جسديًا ونفسيًا بسرية تامة.