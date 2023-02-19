«القومي للمرأة» يطلق حملة لمناهضة الابتزاز الإلكتروني بالتعاون مع «السفيرة عزيزة»

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية لمناهضة الابتزاز والتحرش الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي ، في اطار جهود المجلس القومى للمرأة المستمر للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتعاون مع برنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc.

واختارت الحملة هاشتاج «#إنتي مش لوحدك_متخافيش»، عبر الصفحات الرسمية للمجلس والقناة على «فيس بوك وتويتر وإنستجرام».

الابتزاز الإلكتروني

تستهدف الحملة توعية المجتمع بأهمية الحوار مع الأبناء خاصة الفتيات واحتوائهن، وتشجيعهن ومنحهن الثقة والقوة للتعبير عن ذاتهن والمشاكل التي تواجههن دون خوف أو تردد لحمايتهن من جريمة الإبتزاز الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون، وأنه في حالة وقوع مثل هذه الجريمة على الأهالي أيضا دعم بناتهن ومساعدتهن للحصول على حقهن القانوني.

مكتب شكاوى المرأة

ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس دوره في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة تعرضهن للابتزاز الالكتروني عبر استقباله للشكاوي والاستفسارات على الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك.