«القومي للمرأة»: مبادرة «دوي» بمحافظات الوجه البحري بعد نجاحها في الصعيد

قالت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالقومي للمرأة، إن مبادرة حكي «دوي»، تستهدف تمكين الفتاة المصرية، سواء بالقضايا المتعلقة بالصحة أو التعليم أو المشاركة المجتمعية وأمانهم الشخصي، واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

عامين على إطلاق مبادرة «دوي»

وأضافت محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تم إطلاقها منذ عامين من المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة بالشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم.

الفتيات من عمر الـ 10 وحتى الـ 18 عام

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالقومي للمرأة، أن المبادرة تستهدف الفتيات المصريات من عمر الـ 10 وحتى عمر الـ 18 عام، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت محافظات الصعيد كلها.

بدء عمل «دوي» بمحافظات الوجه البحري

وأكدت تواجد المبادرة في كل الأماكن التي تتواجد بها الفتيات، كالمدارس والنوادي ونوادي الشباب، منوهة أن النجاح الذي حققته مبادرة «دوي»، بالمرحلة الأولى، نتج عنه المسؤولية لكي تصل المبادرة لكافة أنحاء الجمهورية وبالفعل بدأ العمل على تواجد المبادرة بمحافظات الوجه البحري.

والمبادرة تستهدف كل الفتيات المصريات، وتحديدًا القرى التي تشملها «حياة كريمة»، متابعة «ننظم رحلة للفتيات مدتها 3 أيام، وهي رحلة تمكين للتعبير عن كل ما يدور داخل كل فتاة، ويتم تدريب القائمين على المبادرة لقراءة لغة الجسد للفتيات ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم»، مؤكدة أن المبادرة تهتم كثيرًا بعلاقة الأم بالأبنة باعتبارها مخزن لكل القيم.