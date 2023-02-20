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قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف

كتب:

هانى حسن
12:39 م | الإثنين 20 فبراير 2023
جانب من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف

جانب من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف

بثت قناة القاهرة الإخبارية فيديو تظهر فيه الصور الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.

حراسة مشدةة لـ بايدن في كييف

وظهر بالفيديو الرئيس الأمريكي يسير في شوارع كييف وحوله حراسة مشددة، وزار خلاله حائطا تذكاريا لقتلي الجيش الأوكراني في كييف.

فيما رافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي خلال جولته بالعاصمة.

دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وتأتي الزيارة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكي، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية.

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بقلم هانى حسن