زيلينسكي وسوناك يناقشان «صيغة السلام» وإقامة الأولمبياد بدون روسيا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، قضايا الدعم الدفاعي وإعادة بناء أوكرانيا، وكذلك «صيغة السلام» التي طرحها زيلينسكي كأساس للمفاوضات مع روسيا، فضلا عن مناقشة منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا

وناقش المسؤولان، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني للمملكة المتحدة، التكامل الأوروبي لأوكرانيا والدعم المستقبلي من المملكة المتحدة، إلى جانب قضية إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى عدد من المشاريع الواعدة الأخرى، حسبما نشرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

احتياجات أوكرانيا من الأسلحة

وأبلغ زيلينسكي سوناك بالوضع القائم على الخطوط الأمامية والاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة الأوكرانية من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية، وشدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة من الحلفاء لوقف الهجوم.

كما شكر زيلينسكي الشعب البريطاني وسوناك بشكل شخصي على تقديم الدعم الشامل لبلاده.

يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة، وثاني رحلة خارجية له منذ بداية الأزمة في شهر فبراير من العام الماضي.