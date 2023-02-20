الرئيس الأمريكي يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين، وسط أنباء عن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في زيارة سرية، حسبما ذكرت مصادر روسية وأوكرانية، قبل قليل، فيما لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكي، الذي وصل إلى كييف الاثنين، عقد اجتماعا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كاتدرائية «القديس ميخائيل»، ونقلت عن مراسلها في العاصمة الأوكرانية أن بايدن استهل زيارته لكييف بزيارة الحائط التذكاري لقتلى الجيش الأوكراني.

كما أوردت قناة «روسيا اليوم» مقاطع فيديو، نشرتها وسائل الإعلام، تظهر الرئيس الأمريكي، وإلى جانبه نظيره الأوكراني، بعد قليل من وصوله كييف في زيارة سرية، مشيرةً إلى صافرات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية، تزامناً مع وصول الرئيس جو بايدن.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس مجموعة من السيناريوهات المختلفة لوصول الرئيس بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية، مع قرب حلول الذكرى الأولى للحرب، ووصفت الصحيفة رحلة الرئيس الأمريكي بأنها «معقدة وخطيرة».