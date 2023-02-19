أوكرانيا: روسيا بدأت مناورات واسعة لقواتها النووية تزامنا مع زيارة بايدن

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا بدأت مناورات واسعة النطاق لقواتها النووية الاستراتيجية تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أوروبا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في منشأة ذات خطورة إشعاعية لاتهامنا بشن هجمات عشوائية، كما تخطط أوكرانيا لشن هجوم إشعاعي بدعم أوروبي ثم اتهامنا.

الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها

وفي وقت سابق من اليوم، أكد السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، اليوم، أن الولايات المتحدة تحاول تبرير مواقفها وأفعالها عن طريق ارتكاب موسكو جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أنطونوف، أن واشنطن ستزود كييف بالأسلحة الثقيلة ومعلومات استخباراتية بالإضافة إلى تدريبات عسكرية.