«التموين» توجه المصانع بزيادة الإنتاج لتوفير السلع في رمضان

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتوفير السلع الغذائية، موضحا أن أحد مخازن الشركات بمحافظة القليوبية اليوم كانت زاخرة بكميات كبيرة من الزيوت والمكرونة والسمن، وهذا مؤشر كبير على أن المصانع الغذائية عادت للعمل بكامل طاقتها.

المرور على المصانع الغذائية للتعرف على المشكلات وحلها

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن وزارة التموين تسعى من خلال المرور على المصانع الغذائية التعرف على المشكلات التي تواجه هذه المصانع، لتذليل الصعوبات والمعوقات لكي تعمل بكل وكامل طاقتها الإنتاجية.

دراسة السلع التي يقبل عليها المواطنين بالمعارض

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يجرى متابعة إقبال المواطنين على السلع، للتعرف على السلع الأكثر إقبالًا من جانب المواطنين، كاشفًا عن أن الدولة لديها استراتيجية في توفير كل السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.

لجنة لتأمين توفير السلع الاستراتيجية لأكثر من 6 أشهر

وأضاف أن وزير التموين أعطى توجيهات لأحد المصانع بزيادة الطاقة الإنتاجية لـ10 آلاف طن شهريًا لتوفير احتياجات رمضان، لافتًا إلى أن السلع الاستراتيجية هي أكثر السلع التي يقبل عليها المواطنين بالمعرض كالزيت والسكر واللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والأرز، منوهًا بأن كل مستلزمات رمضان متوفرة بأسعار مخفضة بمعارض «أهلًا رمضان»، وعن وجود إدارة خاصة بالأسعار وتوافر السلع، إضافة لوجود لجنة لمتابعة السلع والمخزون الإستراتيجي لتأمين المخزون الإستراتيجي لفترة أكثر من 6 اشهر لأي سلعة استراتيجية، خاصة وأن ملف الأمن الغذائي يحظى بجانب كبير من الدراسة والعمل لتوفير السلع على مدار العام.