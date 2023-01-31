قناة «dmc» تبرز تقرير «الوطن» بشأن تشغيل التموين لـ200 معرض «أهلًا رمضان»

أبرز برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أسماء يوسف، على قناة «dmc»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» الصادر اليوم، بعنوان «التموين: تشغيل 200 معرض أهلًا رمضان بالمحافظات»، والذي تناول توفير وزارة التموين 31 سلعة على البطاقات داخل 40 الف منفذ على مستوى الجمهورية.

توفير الدولة للسلع بالقرى والنجوع لم يكن يحدث من قبل

وقال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن ما تحققه الدولة الآن من توفير السلع بالقرى والنجوع لم يكن يحدث من قبل، موضحًا أن الشوادر المقامة بالقرى والنجوع التي تقوم بها وزارة التموين تتوافر بها جميع أنواع السلع، كما أن التخفيضات تصل إلى 40% و30% و25%، وهو أمر هام جدًا.

الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأضاف «عامر» في حواره مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا تدخر جهدًا في ذلك وتوفر أعداد كبيرة من المنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة.