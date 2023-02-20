عاجل.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 7 مارس

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ دور الجامعات لا يقتصر على التعليم فقط، لكن لها أدوار متعددة، كمساهمة خريجيها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنّ الوزارة أعدت خطة كبيرة بشأن دور الجامعات في تحقيق رؤية الدولة المصرية، وجار إطلاق الاستراتيجية الوطنية التعليم العالي يوم 7 مارس المقبل.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته وعرضه لبرنامج التعليم من أجل التوظيف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزراة قبل قليل، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، السفير البريطاني في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، أنّ الاستراتيجية تستهدف التوسع في البرامج الدراسية البينية بما يسهم في تحسين مستوى الخريجين المصريين.

وتابع عاشور، أنّ مصر تتجه حاليا نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، ما يتمثل في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والابتكار والإبداع، وكيفية مواجهة التحديات وتحقيق أهداف وخطط الدولة المصرية.