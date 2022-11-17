«الجامعات» تستعد للمشاركة في ورش عمل إعداد استراتيجية «التعليم العالي» الجديدة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد للمشاركة في الحوار المجتمعي والورش المقرر عقدها بشأن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر البدء في مناقشتها خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة أطياف المجتمع المصري كافة، وتهدف للتطوير والتحديث الدوري لقلعة التعليم العالي من منشآت، وبما يسهم في إحداث طفرة كبيرة بمختلف المجالات.

تطور كبير في مختلف المجالات

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة مستعدة للاشتراك في وضع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الوقوف على عدد من النقاط والمحاور التي يعاني منها المجتمع الجامعي، لتطويرها وتحديثها بما يتماشي مع رؤية الدولة الجديدة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهد قطاع التعليم العالي والجامعات تطورا كبيرا في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، إلى أن الجامعة ستشارك في الحوار المجتمعي لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من واقع دورها المجتمعي والمساهمة في تطوير قطاع التعليم الجامعي.