المشرف على المعاهد: سنشارك في وضع استراتيجية «التعليم العالي»

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق وعلى قطاع المعاهد، إنّ المعاهد ستشارك في الدعوة التي وجّهها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع بنود وقواعد الاستراتيجية الجديدة للوزارة، الهادفة إلى تطوير قطاعات الوزارة بشكل كامل، من جامعات ومعاهد ومؤسسات بحثية وغيرها، لافتا إلى أنّ المعاهد جزء رئيسي من المنظومة التعليمية الجامعية، بما أنّها تقدم الخدمة لشريحة كبيرة من الطلاب بمختلف أعمارهم.

استراتيجية وزارة التعليم العالي

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ الاستراتيجية الجيددة تهدف إلى إعادة النظر للمنظومة وتطويرها، مشيرا إلى أنّ التعليم العالي والمؤسسات الجامعية شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية، طفرة كبيرة شملت جميع القطاعات وساهمت في الارتقاء بمكانة المنظومة التعليمية ومكانتها في كبرى التصنيفات العالمية.

مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

وتابع عطا، أنّ لجان الضبطية القضائية في الوزارة تواصل أداء مهام عملها بمختلف المحافظات، لمواجهة المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات، وتقدّم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، وتمنح الشهادات للطلاب دون أن تكون موثقة، مؤكدا أنّ اللجان نجحت منذ إنشائها في مداهمة أكثر من 300 كيان وهمي تعليمي، يقدّم خدماته دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وناشد رئيس قطاع التعليم، الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية للمؤسسات التعليمية غير المرخصة، والتواصل مع الوزارة للتأكد من حقيقة اعتماد المؤسسات التعليمية.