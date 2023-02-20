زيلينسكي: زيارة بايدن تأتي في أكثر الأوقات صعوبة على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن زيارة نظيره الأمريكي جو بايدن لكييف، تأتي في أكثر الأوقات صعوبة على بلاده، موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه للحرية والديموقراطية في العالم.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الإثنين، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية» أنه بحث مع بايدن حجم الدعم العسكري الذي يحتاجه للتصدي للغزو الروسي، وأنه سيكون هناك حزمة كبيرة من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشددًا على أن موسكو لن يكون لديها فرصة للانتصار بالمعركة.

الدعم الأمريكي سينعكس على أرض المعركة

وتابع الرئيس الأوكراني: «سنواصل تقديم كل ما بوسعنا لتحقيق الانتصار، والدعم الأمريكي سينعكس على أرض المعركة».

وجدد «زيلينسكي» مطالبته بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وتعزيز العقوبات عليها، قائلًا: "على روسيا أن تتحمل مسؤولية ما قامت به".