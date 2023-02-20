عبارات تحفيزية لتحقيق أحلامك وطموحاتك.. «كن شجاعا وتحلى بالإيمان»

في أوقات متفرقة من الحياة، يصاب الإنسان بالإحباط وعدم القدرة على المُضي قُدمًا والسعي لتحقيق أحلامه وطموحاته، فيلجأ للبحث عن عبارات يستطيع من خلالها، شحذ همته واستكمال طريقه نحو النجاح، فيبحث المتابعون عن عبارات تحفيزية تمكنهم من استعادة قوتهم، وهي من العبارات المهمة التي يجب الإطلاع عليها بين كل وقت وآخر.

ومن أبرز وأهم العبارات التحفيزية التي يجب أن يسمعها الإنسان ويحب أن يقرأها دماغ الفرد، هي:

عبارات تحفيزية تحب أن تسمعها

- لا راحة بدون تعب ولا حصاد بدون زرع.

- أول سر من أسرار النجاح أن تؤمن بنفسك. «توماس أديسون».

- النجاح ليس النهاية والفشل ليس قائلًا، إنما الشجاعة للاستمرار هي ما يهم. «ونستون تشرشل».

- النجاح يأتي عادة لهؤلاء الذين ينشغلون بالبحث عنه. «هنري ديفيد ثورو».

- لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به. «ديل كارنيجي».

- الكثير ممكن فشلوا لم يدركوا مدى قربهم من النجاح عندما استسلموا. «توماس أديسون».

- لا تكافح من أجل النجاح، بل كافح من أجل القيمة. «أبرت أينشتاين»

- كن شجاعًا وتحلى بالإيمان وانطلق. «توماس أديسون».

- امنح كل يوم، الفرصة لأن يكون أفضل أيام حياتك. «مارك توين».

عبارات تحفيزية للموظفين

أحيانًا يصل الموظفون إلى أقصى درجات الإحباط النفسي، فيصيبهم الملل وعدم الرغبة في العمل، وهناك الكثير من العبارات التحفيزية للموظفين، بينها يلي:

- العبقرية عبارة عن واحد بالمئة من الإلهام و99 بالمئة من الجهد. «توماس أديسون».

- قل لا ألف مرة لكل شيء يشتت انتباهك ويعرقل تفكيرك. «ستيف جوبز».

- نحن هنا لكي نضع بصمتنا في هذا الكون، وإلا فما فائدة مجيئنا إليه. «ستيف جوبز».

- العاقل يستفيد من أعدائه، والغبي لا يستفيد من أصدقائه. «أنيس منصور».

- الفشل يُصيب الذين يقعدون دائمًا وينتظرون النجاح أن يأتي. «إبراهيم الفقي».

- لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس العكس. «إبراهيم الفقي».

- أحرق كل مراكب العودة، بذلك فقط تحافظ على حالة ذهنية اسمها الرغبة في النجاح، اللازمة لإدراك أي نجاح. «نابليون هيل».

- القوة لا تأتي من المقدرة الجسدية، إنما تأتي من الإرادة التي لا تُقهر. «المهاتما غاندي».

عبارات تحفيزية للمذاكرة

يحتاج الطلاب في كل وقت من أوقات العام الدراسي، إلى عبارات تحفيزية من أجل الحصول على القهوة اللازمة للمذاكرة وتحقيق أعلى الدرجات في نهاية العام، أبرزها ماي لي:

- ليست العبقرية حكرًا على أحد وليست لسلالة نادرة من البشر ركز على مجال معين أو مهارة معينة بشغف لتصل إلى التفوق والتميز.

- جذور التعليم مريرة، لكن ثمارها حلوة. «أرسطو».

- التعليم هو ما تبقى بعد نسيان ما تعلمه المرء في المدرسة. «ألبرت أينشتاين».

- يجب عليك أن تتعلم وتذهب للمدرسة، وأن تتعلم كيف تحمي نفسك، ويجب عليك أن تتعلم كيف تحمي نفسك بالقلم. «باكر جوزفين».

- يأتي أفضل الطلاب من المنازل التي تقدر التعليم، حيث توجد كتب، ويرى الأطفال أباءهم يقرؤونها. «ليو بوسكاغليا».

عبارات تحفيزية للرياضة

- في الحركة تحل البركة عليك.

- في الرياضة اكتساب خلق، وجمال خلقة.

- رُب مجهود أكسبك منفعة، وأكسب جسدك صلاحًا.

- علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. «عمر بن الخطاب».

- التنس رياضة صعبة، وهناك العديد من المنافسة طوال العام وأنت تلعب وحدك. «رافائيل نادال».

عبارات تحفيزية للأطفال

- أنت شجاع وقادر على تخطي الصعاب.

- لا تحمل نفسك أخطاء غيرك، فأنت طفل صالح.

- لا تضييع وقتك في أشياء، ستعلم غداً أنها كانت بلا فائدة.

- العلم الذي تتلقاه الآن هو سلم الوصول إلى قمة شأنك في المجتمع.