دلالات حديث كهرباء ومحمد شريف أثناء التبديل في مباراة القمة.. التحفيز سر الهدف الثاني

خلال مباراة النادي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، وأثناء تبديل المهاجم محمود كهرباء بمحمد شريف بعد تسجيله أول أهداف المباراة، قال «كهربا» لـ«شريف» كلمات، سجل بعدها محمد شريف الهدف الثاني للأهلي، وأعادت الكاميرات لقطة الحديث بين اللاعبين أثناء الاحتفال بالهدف.

رسالة كهربا لمحمد شريف لحظة التبديل

محمد حسن، خبير لغة الجسد، كشف لـ«الوطن»، عن مضمون الحديث الذي دار بين كهربا وشريف، خلال التبديل، موضحا أنه لحظة خروج كهربا من المباراة، أشارت لغة جسده، إلى أنه يؤكد على أهمية إحراز اللاعب محمد شريف الهدف الثاني: «كان بيقوله بإذن الله هتجيب جون، وكانت حركاته عينه تدل على تركيزه الشديد وجديته».

تحفيز اللاعب محمد شريف وإعطائه ثقة بالنفس

وأشار خبير لغة الجسد، إلى أن حركة عيني كهربا، تدل على أن يأخذ محمد شريف الأمر بجدية أكثر، ويلعب بجدية، كما أنه أوضح أن كهربا يحفز اللاعب ويعطيه ثقة بالنفس أكثر: «حركة جسد كهربا كأنها بتقول لمحمد شريف أنا واثق إنك هتجيب جون وبيأكدله دا بعزيمة وتصميم إنه هيسجل الهدف القادم».

فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ي الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي الأول محمود عبد المنعم كهربا بضربة رأسية من متابعة لتمريرة زميله حمدي فتحي، وتم استبداله بالمهاجم محمد شريف، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث.