وزير التعليم العالي: لدينا 44 مركز توظيف في الجامعات الحكومية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هناك مسارين للخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بشأن الجامعات، الأول يتعلق بالناحية الأكاديمية والمرشد الأكاديمي وكيفية اختياره، والثاني يتمثل في الإرشاد المهني، وهو عبارة عن وضع البرنامج المهني الوظيفي بجانب البرنامج الأكاديمي للطالب، والهدف رفع قدرات الشباب وكيفية التدريب والعمل واختيار المسار المهني المناسب لهم، من خلال مراكز علمية متميزة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إلقاء كلمته وعرضه لبرنامج التعليم من أجل التوظيف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزراة منذ قليل، أنّ المسارين يهدفان لمنح الطالب شهادتين، الأولى أكاديمية والثانية مهنية بمدى قدرته على التأقلم والتكيف مع العمل الوظيفي، وكل هذا يصب في صالح الطالب من خلال رفع كفاءته العلمية والبحثية والتأهيلية لوظائف المستقبل المختلفة.

صندوق التوظيف في الجامعات الحكومية

وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ هناك 44 مركزا للتوظيف في الجامعات المصرية، وهناك قانون بصدد إصداره بشأن صندوق التوظيف في الجامعات الحكومية، وهناك لوائح وقواعد ونظم سيتم العمل بها في المراكز، لافتا إلى أنّ المبادرة التي يتم إطلاقها تستهدف دعم برامج التدريب والتوظيف المهني، موجّها الشكر للسفارة البريطانية على الدعم الكامل للمبادرة.