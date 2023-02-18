وزير التعليم العالي: إنشاء مجمع طبي شامل في جامعة حلوان

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك جهدا كبير يُبذل لتطوير قطاع المستشفيات الجامعية وزيادة طاقتها الاستعابية لها.

وأوضح الوزير، أن مستشفى جامعة بدر تم زيادة الطاقة الاستعابية لها من 60 إلى 230 سريرا، مشيدا بقرار وزير الإسكان بمنح المستشفى 8 أفدنة للتوسع وزيادة الطاقة الاستعابية بها إلى 650 سريرا في المستقبل، مؤكدا أن مجمعا طبيا شاملا يُجرى العمل به حاليا في الحرم الرئيسي لجامعة حلوان.

أدوار المستشفيات الجامعية

وأكد وزير التعليم العالي، خلال كلمته في حفل افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي، بحضور الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن المستشفيات الجامعية لها أدوار متعددة، أبرزها التعليم وتخريج الكوادر المتميزة في كل التخصصات العلمية، والدور الثاني يتمثل في البحث العلمي والتواصل بين العملية التعليمية والبحثية بين جميع منسوبي القطاع، من أجل الوصول إلى أفضل التطبيقات العلاجية التي تسهم في علاج المرضى.

وأوضح، أن هناك دورا مهما يتمثل في تدريب الطلاب قبل مزاولة مهنة الطب، من أجل تأهيليه لتقديم خدمات متميزة، بجانب الدور الرئيسي للمستشفيات الجامعية وهو تقديم العلاج للمرضى، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والكود الطبي العالمي.

تقديم خدمة طبية متميزة

وأكد «عاشور»، أن دور مستسفى بدر تقديم الخدمة العلاجية لمواطني شرق القاهرة، والاستعداد للتوسعات العمرانية الجديدة، موضحا أن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي يسعون دوما للمساهمة في تقديم خدمة طبية متميزة.

من جانبه، قال الدكتور هابي حسني، مساعد رئيس جامعة حلوان للمشروعات، إنَّ مستشفى بدر الجامعي ستقدم الخدمة الطبية لآلاف من المواطنين المقيمين بمدينة بدر والشروق وجنوب وشرق القاهرة.

وأضاف، أنَّ الجامعة بدأت عام 2014 العمل بالمستشفى بعد استلامها من هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أنَّ عدد أسرّة المستشفى حاليا 230 سريرًا موزعة على كل التخصصات، إضافة إلى 18 حضانة للأطفال.

وأضاف مساعد رئيس جامعة حلوان للمشروعات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إنَّ المستشفيات تقدم الخدمة للعديد من المدن، مضيفًا أنَّ المستشفى مقام على مساحة 20 ألف متر إجمالي المباني، مبينًا أنَّ المستشفيات تقدم خدمة طبية مختلفة متطورة وفقاً للكود الطبي العالمي، وأن التطوير شمل كل القطاعات التي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة لكافة المرضى.