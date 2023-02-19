«التعليم العالي» تكشف الموعد النهائي للمنح المقدمة من الحكومة الروسية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموعد النهائي للتقدم للمنح المقدمة للدولة المصرية من الحكومة الروسية للعام الدراسي 2023-2024، بشأن الحصول على درجتي الدكتوراه والماجستير والتي قدمتها جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسي 2023-2024، وفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، أبرزها أن يعمل المتقدم بإحدى الجهات المدرجة في خطة البعثات العلمية، وألا تقل مدة الخدمة عن عام بجهة العمل، وألا يزيد عمر المتقدم للمنحة عن 30 عامًا بالنسبة للحصول على درجة الماجستير، و33 عاما للتقدم للحصول على درجة الدكتوراه وذلك عند تاريخ بدء الإعلان.

منح الحكومة الروسية 2023-2024

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تسليم كل الأوراق المطلوبة للبعثات من خلال العنوان الخاص بالوزارة وإدارة البعثات وهو 7 شارع إبراهيم أبو النجا، حي السفارات، مدينة نصر محافظة القاهرة، منوهة بأنه لن يلتفت إلى المستندات التي تقدم عن طريق الإيميل، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح للمنح المختلفة يوم الاثنين الموافق 20/2/2023، موضحة أن تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهة أخرى وذلك باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي طبقًا للبرنامج التنفيذي للدارسين الذين تم اختيارهم.

الراغبون في التقدم

وتابعت الوزارة، أنه يمكن لراغبين في التقدم الاطلاع على المزيد من التفاصيل الخاصة بمستندات المنح يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني المخصص لذلك.