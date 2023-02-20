مواطنون ضد الغلاء يشيد بتوفير الدولة للسلع المخفضة في معارض «أهلا رمضان»

أشاد محمود عسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، بجهود الدولة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال إقامتها لمعارض «أهلًا رمضان» قبل بداية الشهر الفضيل بوقت كافٍ، خاصة أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين في مصر كانت قاسية.

مواطنون ضد الغلاء: معارض أهلًا رمضان موجودة على كامل الأرض المصرية بشكل أفقي

وأضاف، في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، «بأمانة شديدة جهد رائع جدًا ومميز، ووجود الدولة يطمأن المواطنين خاصة وانه معارض أهلًا رمضان موجودة على كامل الأرض المصرية بشكل أفقي، وأحدثت شكلا من أشكال التوازن داخل الأسواق، ده كلام إيجابي إحنا بنثمنه في جمعية مواطنون ضد الغلاء».

مواطنون ضد الغلاء: نأمل باستمرار معارض أهلًا رمضان بعد رمضان

وأعرب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن آماله بأن تستمر هذه المعارض بعملها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الأرز متوفر داخل معارض أهلًا رمضان بأسعر من 14 إلى 18 جنيها على عكس المتاجر التي تبيعه بأكثر من 20 جنيها، منوهًا إلى أن السلع المتاحة بالمعارض عالية الجودة.