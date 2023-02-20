عضو بـ«التصديري للحاصلات» يتوقع انخفاض أسعار الأرز مع بدء الاستيراد

توقع مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، انخفاض أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع بدء تطبيق قرار السماح باستيراد الأرز من الخارج للحكومة أو القطاع الخاص.

وأوضح أن «مستويات شراء الأرز في الأسواق بالأسعار الحالية ستنخفض لا محالة، لو لم تجد الأسعار تجاوبا من المستهلك»، مؤكد أن الأسعار ستنخفض مع بدء وصول الشحنات المستوردة.

آثار قرار إلغاء التسعير

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أشاد النجاري بقرار الحكومة بإلغاء التسعير، معتبرا أن تسعير السلع المنتجة داخل مصر «غير الواقعي»، كما أكد أن وقف العمل بقرار التسعير كان ضروريا لإتاحة السلع وفقا لآلية العرض والطلب والقدرة الشرائية.

وأوضح أن السماح باستيراد الأرز سيعود بالنفع على البلاد، من خلال خفض سعره، بعدما أصبحت الأسعار العالمية أقل من المحلية، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة رصيدا آمنا من السلع الاستراتيجية الغذائية.

تخلص الأسواق من احتكار التجار قريبا

من جهته، قال يوسف نصر، أحد تجار الجملة، إن الأسواق ستتخلص من قيود واحتكار بعض التجار للأرز خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ قرار إلغاء تسعير الأرز، مؤكدا أن القرار يسمح بفرصة تنافسية بين التجار، من خلال طرح السلعة بأسعار مخفضة، ما يتيح للمواطن اختيار النوع والسعر المناسب له.

وأضاف نصر أن العديد من الشركات الخاصة سيستورد الأرز خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع دخول شهر رمضان، وطرحه في الأسواق بأسعار مخفضة، خاصة مع زيادة إقبال المواطنين على الشراء خلال الشهر المبارك.