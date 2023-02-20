عقد عمومية «مهندسي القليوبية» 28 فبراير لمناقشة الموازنة

أعلنت نقابة المهندسين بالقليوبية، في بيان، عقد الجمعية العمومية العادية لمهندسي المحافظة يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، في تمام الساعه الحادية عشرة ظهرا، لاعتماد ميزانية عام 2022 وموازنة عام 2023 وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية.

تشكيل اللجان الفنية للتصالح في القليوبية

وأوضح المهندس تامر رمضان أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، أنه من المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية للنقابة أهم ماتم من موازنة عام 2022 وموازنة العام 2023، ومنها دور النقابة في تشكيل اللجان الفنية للتصالح والواردة بلائحة قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بقانون رقم 1 لسنة 2020، والإشراف على اللجان وعملها، وعمل اجتماعات لمتابعة حجم الأعمال وفحص المعوقات، مشيرا إلى أن اللجنة فحصت 10150 ملف تصالح.

وأضاف، بأنه جرى عقد اجتماعات دورية مع رؤساء اللجان الفنية في حضور ممثلي المحافظة ونواب محافظ القليوبية، لعرض المشاكل التي تعوقهم وطرق حلها، وتم التنسيق التام بين اللجان ومجالس المدن، تحت إشراف نقابة المهندسين بالقليوبية لسرعة اعتماد نموذج 8 لإنهاء ملف التصالح.

اعتماد المستندات الهندسية

وأشار إلى تشكيل لجان داخلية من النقابة لمتابعة اعتماد المستندات الهندسية والتأكد من صحتها وصحة بيانات المهندس المسؤول عنها، ممـا ترتب عليه زيادة الدمغة الهندسية، وتم نزول اللجان للحفاظ على مهنة الهندسة.

وأوضح امين عام النقابة، إعداد نظام إلكتروني خاص بنقابة المهندسين بالقليوبية، لاعتماد تقارير السلامة الإنشائية والمستندات الهندسية الخاصة بالتصالح واعتماد شهادات الإشراف والرسومات والتقارير الهندسية، حرصا لعدم تعطيل المواطنين، مما أدى إلى سرعـة إنهاء الاعتماد.